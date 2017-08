Twee weken 'ernstige verkeershinder' bij sluizencomplex Terneuzen

Rijkswaterstaat verwacht binnenkort ernstige verkeershinder bij het sluizencomplex in Terneuzen. Er wordt over twee weken gewerkt aan de noordbrug van de Oostsluis, waardoor tussen 19 augustus en 1 september geen verkeer over die brug kan.

Het sluizencomplex van Terneuzen (foto: Omroep Zeeland) Volgens Rijkswaterstaat wordt in die periode gewerkt aan de schelp van de noordbrug, het onderdeel dat de brug vergrendelt. Daarvoor moet de brug tijdens de werkzaamheden omhoog blijven staan, zegt Rijkswaterstaat. Op het moment dat het scheepvaartverkeer vanaf het kanaal de sluizen invaart staan beide bruggen dus omhoog. Het wegverkeer kan dan niet meer passeren. Rijkswaterstaat adviseert daarom tussen 19 augustus en 1 september het sluizencomplex te vermijden. Niet wachten Als ook de zuidbrug omhoog staat mag het autoverkeer ook niet voor de brug wachten. Volgens Rijkswaterstaat is dat nodig om te voorkomen dat er files ontstaan in de binnenstad en bij het sluizencomplex. Fietsers en voetgangers die over het sluizencomplex willen, moeten wel wachten tot de zuidbrug weer sluit. Rijkswaterstaat zegt dat dit kan leiden tot meer dan 10 minuten vertraging. Het is dan overigens niet mogelijk om via de sluisdeuren alsnog de sluis te passeren. Rijkswaterstaat heeft de situatie op de weg in beeld gebracht (foto: Rijkswaterstaat) Om de dienstregeling van de bussen zo min mogelijk te verstoren zijn op werkdagen bloktijden ingesteld. Het wegverkeer kan dan tussen 07.30 en 08.00 uur en van 16.45 tot 17.15 uur gewoon doorrijden. Ondanks deze bloktijden vraagt Rijkswaterstaat automobilisten om zo veel mogelijk om te rijden via de Sluiskiltunnel en/of -brug. Deze week doet de aannemer al wat voorbereidingswerk bij de noordbrug. Daarom kunnen voetgangers en fietsers op dit moment maar aan een kan over de brug. Ook staan er nu verkeersregelaars.