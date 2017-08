Eieren voor het eerst opgehaald: 'lichtpuntje in de grote ellende'

Zoals wel vaker op dinsdag draait er een grote vrachtwagen het terrein bij een van de stallen van pluimveebedrijf Ekoz in Schore op. Toch is dit verre van een gewone dinsdag. Het bedrijf van Léon Jansen ging ruim twee weken geleden op slot. Er was fipronil in de eieren gevonden. Jansen vocht de beslissing deels aan want een stal staat een paar honderd meter verwijderd van de stallen waar de giftige stof in de eieren gevonden was. Met succes.

De eieren van de andere stal worden vandaag opgehaald. "Dit is dan toch weer een klein lichtpuntje in de grote ellende", zegt Léon Jansen zichtbaar opgelucht. Er lagen bijna een half miljoen eieren op de vrachtwagen te wachten. Zo'n 300.000 gaan er deze ochtend mee. De rest wordt later vandaag of morgen opgehaald. In dit gedeelte van het bedrijf komt het normale ritme weer op gang. Voor het andere deel is nog geen oplossing in zicht. Schoonmaken Jansen doet wat hij kan om daar de zaken weer op orde te krijgen. "We hebben nu de kippen op dieet gezet. Het buikvet waar het fipronil opgeslagen zit, wordt dan verbrand." Hopelijk verdwijnt daarmee het grootste probleem. Blijft over dat de stallen schoongemaakt moeten worden. Hoe, dat is nog onduidelijk. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zou moeten weten hoe maar heeft geen idee. Er worden allerlei testen gedaan om te ontdekken wat de beste manier is. De eieren van pluimveebedrijf Ekoz in Schore worden na ruim twee weken eindelijk opgehaald (foto: Omroep Zeeland) Nog een vrachtwagen Op het moment dat de eerste eieren worden opgehaald, komt er nog een vrachtwagen het terrein op gereden. "Die komt mest halen. Dat was die hele periode ook allemaal geblokkeerd. Dat mag nu ook weer weg." In de loop van volgende week zou het dus weer business as usual op dit gedeelte van het bedrijf moeten zijn. Lees ook: Kippenboer Léon Jansen mag deel van eieren tóch verkopen

