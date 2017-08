'Iedereen heeft het recht om te genieten van onze mooie stranden'

"De voorzieningen waren matig van kwaliteit, slecht onderhouden of zelfs geheel afwezig. Nu maakt hij met een eigen bedrijf het strand ook toegankelijk voor mensen met een functiebeperking.

Cadweazle

Toen hij per toeval met de CadWeazle, een elektrische rolstoel, in aanraking kwam en zag wat deze rolstoel betekende voor de doelgroep, wist hij wat hij wilde gaan doen. Hij startte het bedrijf 'Off Road Solutions' met als doelstelling om stranden, bossen en ander natuurgebied in Zeeland beter toegankelijk te maken voor mensen met een functionele beperking. "Iedereen heeft namelijk het recht om te kunnen genieten van onze mooie stranden."

Genietend op het strand met de Cadweazle (foto: Off road Solutions)

Loondienst

Nadat hij de eerste jaren zijn bedrijf met werk in loondienst combineerde, besloot Martijn in 2015 te stoppen met zijn vaste baan en zich volledig te richten op zijn missie. "Ik kan er nog niet van leven, dus geef daarnaast ook nog cursussen EHBO en reanimatie."

Zijn grote droom is met Off Road Solutions stap voor stap door te groeien, zodat er uiteindelijk langs de hele Nederlandse kust mensen met een functionele beperking het strand op kunnen. Hij heeft inmiddels verschillende transportmiddelen die geschikt zijn voor de doelgroep. Dat zijn onder meer elektrische rolstoelen, rupsvoertuigen, drijvende stretchers en transportkarren.

Messias

Koppejan ziet zichzelf niet als een messias of wereldverbeteraar. "Nee hoor, ik ben maar een eenvoudige jongen, die wellicht maatschappelijk betrokken is." Hij ziet zichzelf veel meer als een aanjager en hij hoopt dat hij met z'n werk andere mensen enthousiast maakt.

Transportmiddelen voor op het strand (foto: Off road Solutions)

Hij is zich ervan bewust dat hij dit niet allemaal alleen kan bewerkstelligen. Daarom heeft hij contact met allerlei gemeenten, zorginstellingen en eigenaren van strandpaviljoens om ze te informeren over zijn missie. "De meeste reacties die ik krijg zijn erg positief. Ik werk dan ook al samen met een aantal gemeenten, waaronder de gemeente Den Haag. Maar ik ben er nog lang niet."