Dit is waarom jij gisteravond twee knallen hoorde

Gewapende F-16's tijdens actie - archieffoto - (foto: Defensie)

Wat gebeurde er?

De twee F16's stegen rond 22.00 uur vanaf vliegbasis Volkel op voor een noodinzet. Die was nodig omdat een passagiersvliegtuig al enige tijd geen radiocontact had met de luchtverkeersleiding. Uiteindelijk werd de communicatie hersteld en keerden de straaljagers om 22.35 uur terug naar de vliegbasis.

Waarom twee knallen?

Onderweg naar het passagiersvliegtuig vlogen de straaljagers rond 22.15 uur boven Zeeuws-Vlaanderen sneller dan het geluid. Ofwel de twee toestellen verplaatsen zich sneller door de lucht dan geluid dat doet. Het toestel vliegt dan 1200 kilometer per uur of harder.

Het doorbreken van de geluidsbarrière gaat samen met een schokgolf. Dit is hoorbaar als één doffe dreun (zogenaamde sonic boom). Overigens is het eigenlijk een compilatie van twee knallen in zeer korte tijd, de voor- en achterkant van de F16 gaan namelijk door de geluidsbarrière heen.

F16 op startbaan bij nacht (foto: Defensie)

Wat is een noodinzet (QRA-actie)?

Sinds dit jaar bewaken België en Nederland afwisselend het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Wanneer een vliegtuig zich niet kan identificeren of er geen officieel vluchtplan bekend is worden twee straaljagers de opdracht gegeven om het vliegtuig te onderscheppen (Quick Reaction Alerts).

De bemanning staat hiervoor 24 uur, zeven dagen per week, klaar op vliegbasis Volkel of vliegbasis Leeuwarden. De straaljagerpiloten proberen radiocontact te maken en het 'onbekende' toestel op zicht te identificeren, bijvoorbeeld door handsignalen. De straaljagers begeleiden het vliegtuig zo lang als nodig. In het uiterste geval kan de opdracht worden gegeven om het vliegtuig neer te halen.

Waarvan schrokken de Zeeuwen?

De knallen waren hard en zorgden in ieder geval bij de politie voor tientallen telefoontjes van verontruste Zeeuwen, van zowel boven als onder de Westerschelde. Met name in Axel was het schrikken. Niet in de laatste plaats doordat door twee meldingen van brand daar ook nog zichtbaar de hulpdiensten door de straten reden.

