Zeeuwse jeugd haalt op jongere leeftijd autorijbewijs

Zeeuwse jongeren hebben sneller hun rijbewijs (foto: Omroep Zeeland)

Op 1 januari 2014 hadden nog maar 4500 Zeeuwen onder de twintig jaar een autorijbewijs op zak. Inmiddels (2017) zijn dat er 5350. Sinds 2011 kunnen ook 17-jarigen hun rijbewijs halen, ook al moeten ze, wanneer ze een auto willen besturen, tot hun achttiende een oudere automobilist naast zich hebben zitten. In die leeftijdsgroep gaat het inmiddels ook om enkele honderden Zeeuwen, namelijk van 468 17-jarigen in 2014 en inmiddels 583 17-jarigen bij het begin van 2017.

Eerder

Zeeuwse jongeren hebben eerder dan hun landgenoten hun rijbewijs, blijkt uit onderstaande grafiek. Weliswaar is de trend hetzelfde, want ook in de rest van Nederland stijgt het aantal 17-, 18- en 19-jarigen met een roze pasje.