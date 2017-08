Computerstoring ADRZ werd veroorzaakt door softwarefout

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen, Goes en Zierikzee kampte vanmiddag enige uren met een computerstoring. Als gevolg daarvan konden vijf patiënten niet worden geopereerd en duurde het maken van afspraken langer of kon dat zelfs niet. Inmiddels is de storing verholpen en werken alle computersystemen weer op normaal niveau.

Computers werken niet bij het ADRZ (foto: OZ) De storing werd veroorzaakt door een fout in de software van de computersystemen. Met die software werken de ziekenhuizen nog maar een paar maanden. De systemen werden rond 17.30 uur weer opgestart. Met de leverancier gaat gekeken worden hoe deze problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Handmatig De drie locaties werden rond 15.00 uur getroffen door de storing. Patiënten meldden dat de beeldschermen in de ziekenhuis op blauw stonden en er niet op werd gewerkt. De patiëntgegevens werden vervolgens handmatig verwerkt. Een woordvoerder van het ADRZ benadrukt dat er geen patiënten in gevaar zijn geweest en de zorg veilig is verlopen. De patiënten die geen afspraak konden maken, worden morgen teruggebeld.