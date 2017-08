Computerstoring bij ziekenhuizen in Vlissingen en Goes

Een computerstoring zorgt voor problemen in de locaties van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen en Goes. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis komt de primaire zorg niet in gevaar, dus patiënten kunnen gewoon geholpen worden.

Computers werken niet bij het ADRZ (foto: OZ) De storing is al een paar uur aan de gang. Patiënten meldden dat de computerschermen in Vlissingen en Goes op blauw stonden en er niet op gewerkt werd. Afspraken maken De storing betekent, volgens woordvoerder Mirjam van Zuilen van het ADRZ, voor sommige patiënten wat vertraging. Zo kunnen bijvoorbeeld afspraken niet via de computer worden ingepland. Op het ogenblik wordt er gewerkt aan een oplossing. Hoe lang de storing gaat duren is niet bekend.