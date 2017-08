Buurman wil naturisten liever achter de bomen

Op een steenworp afstand van zijn camping en grenzend aan een van zijn landbouwpercelen komt de naturistencamping die moet wijken voor de bouw van de marinierskazerne. Dat staat tenminste in de huidige plannen van de gemeente Vlissingen waar zowel Jo Cevaal als zijn dochter Carolina Vermeulen-Cevaal bezwaar tegen gemaakt hebben.

Stankoverlast

De familie Cevaal vindt dat de camping te dicht bij hun bedrijf komt en dat er teveel bomen gekapt zullen worden. Jo Cevaal is bang dat de gasten van de naturistencamping gaan klagen over stankoverlast van mest. De kampeerplaatsen van de naturistencamping komen volgens hem te dicht op zijn landbouwgrond.

Cevaal zou liever zien dat er een groter stuk bos overeind blijft en de camping in de plannen wat naar achteren verplaatst wordt. Hij is daarover in gesprek met de gemeente Vlissingen en Staatsbosbeheer. Volgens Louis Filius van de naturistencamping zal het allemaal niet zo'n vaart lopen, hij verwacht geen problemen met de nieuwe buurman.

