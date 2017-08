"De geldkist hebben we gevonden, maar het geld was weg"

Uit deze kist verdween ruim 1000 euro (foto: Omroep Zeeland)

De politie ziet een stijging in het aantal inbraken op campings in Zeeland. Vorige week werd er in een nacht op drie Walcherse campings ingebroken. De dieven gaan gericht te werk en slaan toe in de kantoren van de campings.

Raam open

Bij familie De Witte vonden dieven hun weg via een raam in de bijkeuken dat op de kantelstand stond. Eerst probeerden ze een raam aan de voorkant van de woning bij het kantoor open te breken. Via de keuken en de woonkamer vonden ze de weg naar het kantoor, zonder dat de familie iets gehoord heeft.

Het raam waardoor de inbrekers naar binnen kwamen (foto: Omroep Zeeland)

Niks gehoord

De dieven passeerden de slaapkamer van de moeder van Laura en vooral dat vindt de familie een eng idee. Er stond die nacht veel wind en Laura, die boven lag te slapen, en haar moeder hebben niks gehoord.

De daders zijn nog niet gepakt en de politie acht het mogelijk dat ze ook op andere plekken in de provincie toe zullen slaan. De recherche doet onderzoek.