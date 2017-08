Zeeland wordt wakker: Inbrekers, bezwaarschrift en computerstoring

(foto: Omroep Zeeland)

Diefstal

De politie ziet een stijging in het aantal inbraken op campings in Zeeland. Vorige week werd er in een nacht op drie Walcherse campings ingebroken. Bij minicamping de Witte Baai in Aagtekerke sloegen dieven ook hun slag. "Het ergste is dat ze binnen zijn geweest", aldus de campingeigenaar.

Het stukje bos waar de naturistencamping moet komen (foto: Omroep Zeeland)

Naturistencamping

Hij heeft niks tegen naakte kampeerders, maar ziet ze liever achter de bomen. De toekomstige buurman van de naturistencamping in Ritthem vindt dat de camping te dicht bij zijn bedrijf komt.

Computer (foto: OZ)

Storing

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen, Goes en Zierikzee kampte dinsdag enige uren met een computerstoring. Als gevolg daarvan konden vijf patiënten niet worden geopereerd en duurde het maken van afspraken langer of kon dat zelfs niet.

Oogstdemonstratie van Het Werkend Trekpaard bij Zoutelande (foto: Hans Huvers)

Het weer

Vrij veel bewolking en een enkele bui. De zon breekt ook af en toe door. Er waait een matige wind uit zuid tot zuidwest. De maximumtemperatuur ligt rond 20 graden.