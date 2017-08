Hebben de kleine NS-stations nog toekomst?

Verantwoordelijk provinciebestuurder Harry van der Maas zegt dat de Zeeuwse overheden komend jaar in gesprek gaan over de toekomst van de Zeeuwse dienstregeling. Omroep Zeeland stelde hem de volgende vragen.

Per dag maken 250 mensen gebruik van de stations Arnemuiden en Rilland-Bath, hebben die dan bestaansrecht?

Dat is het gesprek dat we voeren in Zeeland en met de NS. Hoe ga je daar precies mee om? Aan de ene kant wil je zoveel mogelijk stations bedienen. Aan de andere kant wil je zo min mogelijk reistijd verliezen in Zeeland als je naar de rest van Nederland wilt reizen. Dat is een dilemma. Het gesprek moeten we met elkaar gaan voeren, zonder dat ik zeg dat de kleine stations daarvan de dupe moeten worden.

Zeeuwse overheden moeten hierover in gesprek zegt U. Dan is toch de consequentie dat die kleine stations ter discussie komen te staan?

Ik vind het belangrijk om uit te gaan van de huidige situatie. We hebben nu wat we hebben. Daar ben ik heel blij mee. Dat is het vertrekpunt, en dan kijken we hoe we het verder kunnen verbeteren. Vanaf december gaan we er flink op vooruit. Dan krijgen we een intercity in de spits, die alleen in Goes, Middelburg en Vlissingen stopt.

Maar dat is alleen maar in de spits...

We gaan heel goed kijken hoe dat gaat uitpakken. Het was een wens vanuit de regio om de echte intercity weer terug te krijgen. Nou, die komt terug. Alleen in de spits. Eerst gaan we kijken hoe dat functioneert. Wat zijn de gevolgen voor de kleine stations? Wat doet dat met het aantal reizigers? Dan gaan we kijken hoe we verder gaan.

Onder de kleine stations schaart de NS Vlissingen-Souburg, Arnemuiden, Kapelle-Biezelinge, Kruiningen-Yerseke, Krabbendijke en Rilland-Bath. De drie grote stations in Zeeland zijn Vlissingen, Middelburg en Goes. Laatstgenoemde is het grootste station in onze provincie.

Wilt u dan net zoals vroeger weer één keer per uur een intercity en één keer een stoptrein?

Zo ver ben ik niet. We zijn best blij met wat we hebben. Maar ik snap ook de wens om sneller te reizen. Daarom gaan we uit van de huidige situatie en we proberen daar een plus op te zetten. De komst van de spits intercity is een test. Stel dat het lukt om meer mensen te verleiden om de trein te nemen, dan durf ik het gesprek met de NS wel aan waarin ik zeg dat er op meer momenten een intercity moet komen. Zonder dat dit ten koste gaat van de kleine stations.

Ik ga uit van de huidige situatie en die wil ik graag beter maken. Betekent dat alles open houden? Moeten we kiezen voor een andere manier? Dat is een discussie die ik graag wil voeren met alle Zeeuwen die daar belang bij hebben.

Voert u die discussie ook met de NS?

Jazeker. We hebben afgesproken dat we de bereikbaarheid in Zeeland en vooral ook buiten Zeeland nog fors willen verbeteren.

Op welke termijn zal dat kunnen?

We hebben afgesproken dat we eerst die spitstrein invoeren. Dan kijken we wat dat doet met het aantal reizigers. Want dat benadrukt de NS steeds. Er zijn meer reizigers nodig in Zeeland. Hoe meer Zeeuwen, hoe meer treinen we laten rijden. Mijn wens is echt om die intercity in de toekomst uit te gaan breiden. Maar dat hangt er wel van af of Zeeuwen er wel of geen gebruik van gaan maken. Maar het zal zeker nog een jaar duren voor we weten of het aantal reizigers groeit. En dan moet je daarna nog de veranderingen doorvoeren.

Wat betekent dat voor een klein station als Rilland-Bath. Als daar een trein stopt, kun je soms een kanon afschieten zonder dat je iemand raakt...

We willen vraaggericht openbaar vervoer. Dat doen we met de bussen en dat willen we ook met de treinen. Kijk, als er niemand in- of uitstapt, dan moet je daar ook niet stoppen. Maar je ziet hier in Rilland vooral 's morgens en aan het eind van de middag behoorlijk veel mensen in- en uitstappen. Dus het zou echt een verschraling zijn om dan geen trein te laten stoppen. Maar de andere kant is: Kijk eens goed over de rest van de dag. Hoeveel mensen zie je dan op de kleine stations? En dat is wel een heel belangrijk gegeven om in kaart te brengen.

Hoe gaat het nu verder?

NS heeft gezegd dat de regio zelf de wensen voor de dienstregeling in kaart moet brengen. NS is echt bereid om ervoor te zorgen dat Zeeuwen sneller de provincie in en uit kunnen. Maar dan moeten wij hier wel keuzes maken. Zo ver zijn we wat mij betreft nog niet. Laten we ons huiswerk doen, zodat we verstandige keuzes kunnen maken. Zonder dat mensen straks zeggen: Ik had iets en ik heb het niet meer. Nu moeten we met de reizigers en de gemeentebesturen het gesprek gaan voeren hoe we verder willen gaan.

