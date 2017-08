Doe mee met de enquête: intercity of stoptrein?

Onder de kleine stations schaart de NS Vlissingen-Souburg, Arnemuiden, Kapelle-Biezelinge, Kruiningen-Yerseke, Krabbendijke en Rilland-Bath. De drie grote stations in Zeeland zijn Vlissingen, Middelburg en Goes. Laatstgenoemde is het grootste station in onze provincie.

Nu nog doet de trein van Vlissingen naar Roosendaal er 63 minuten over. Dat wordt 48 minuten als eind dit jaar de NS beginnen met een zogenaamde Intercity Spits. Dat wil zeggen een extra trein, bovenop de gewone dienstregeling. Die trein stopt alleen op de grote stations, zoals Vlissingen, Middelburg, Goes en Bergen op Zoom. Dan worden de zes tussenliggende stationnetjes overgeslagen. Dat scheelt niet alleen qua stoppen maar omdat de etappes tussen de stations langer worden kan de trein ook hogere snelheden halen: op het tracé naar Roosendaal een vol kwartier sneller.

Andersom

Andersom, dus op de terugweg van Roosendaal naar Vlissingen heeft de reiziger die van een dergelijke spitstrein gebruik maakt zelfs zestien minuten winst. Want die rit duurt slechts 47 minuten, in plaats van 63 minuten met de gewone trein. Waaraan dat ligt, is niet helemaal duidelijk. Wellicht omdat de trein Zeeland in, vanaf de Brabantse Wal, een stukje bergafwaarts rijdt.

Enquête

