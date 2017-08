Eerste beelden Zeeuws-Vlaamse romcom 'Weg van jou'

Weg van jou

Vorig jaar vonden de opnames van de film plaats op verschillende locaties in Zeeuws-Vlaanderen. In de film zijn zo'n tweehonderd Zeeuwse figuranten te zien, waaronder sterrenkok Sergio Herman.

In Weg van jou verhuist de Rotterdamse Evi (Katja Herbers) met flinke tegenzin naar Terneuzen. Ze heeft een hoop vooroordelen over de regio en weet zelfs niet precies waar Zeeuws-Vlaanderen ligt. Uiteindelijk wordt ze verliefd op de Zeeuws-Vlaamse schipper Stijn (Maarten Heijmans).

Opname voor Weg van Jou (foto: Omroep Zeeland )

De landelijke première van de film is maandag 9 oktober in Amsterdam. Dinsdag 10 en woensdag 11 oktober zijn de premières in Terneuzen. Vanaf donderdag 12 oktober is de film in zo'n 120 Nederlandse bioscopen te zien en later draait de film ook nog in België.

