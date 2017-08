Oosterscheldekering vanavond dicht voor verkeer

Bestuurders kunnen vanavond en vannacht niet over de Oosterscheldekering. De kering is vanaf 20.00 tot 06.00 uur morgenochtend in beide richtingen afgesloten voor verkeer wegens geplande werkzaamheden.

Tijdens het onderhoud wordt er onder meer gewerkt aan het wegdek. (foto: Omroep Zeeland ) Tijdens het onderhoud wordt er onder meer gewerkt aan het wegdek: scheurtjes in het asfalt worden hersteld en de middengeleiders worden aangepakt. Ook worden de slagbomen getest. Verf en besturing Aan de Oosterscheldekering vindt regelmatig onderhoud plaats. Dat komt omdat de kering al dertig jaar oud is, legde Jos Geluk - beleidsmedewerker bij Rijkswaterstaat - eerder uit aan Omroep Zeeland. "Metaaldelen hebben na zo'n periode een nieuwe verflaag nodig en bepaalde onderdelen van de besturing zijn toe aan vernieuwing." Aan de stormvloedkering wordt in de periode van 1 oktober tot en met 15 april overigens nooit onderhoud uitgevoerd. Dan is het stormseizoen en moet de kering operationeel zijn. Lees ook: Waarom zo vaak onderhoud aan Oosterscheldekering?