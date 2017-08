Bestuurder gewond bij ongeluk Rilland

De bestuurder reed bij een T-splitsing rechtdoor tegen een dijk. (foto: HV Zeeland)

De bestuurder reed op de T-splitsing van de Grensweg met de Westelijke Spuikanaalweg in Rilland rechtdoor over een hek en kwam tot stilstand tegen de dijk.

De hulpdiensten werden even voor 09.00 uur ingeschakeld. Er werden meerdere brandweerwagens en twee ambulances opgeroepen. Een ingeschakelde traumahelikopter bleek niet meer nodig te zijn: de bestuurder is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe de automobilist eraan toe is, is niet bekend.