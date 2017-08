Vrachtwagen en aanhanger met stro in brand

De brand begon in de aanhanger, waarna ook de vrachtwagen in brand vloog (foto: HV Zeeland)

De brand in de aanhanger werd rond 11.20 uur in de Molenweg ontdekt. Volgens de veiligheidsregio is toen geprobeerd om de vrachtwagen te redden door deze los te koppelen, maar ook deze vloog in brand. De brandweer wist de vrachtwagen als eerste te blussen.

Stro uit elkaar

De brandweer ging op de brand af met twee bluswagens en een waterwagen. Ook werd een hulpverleningsvoertuig naar de brand gestuurd om het stro uit elkaar te trekken.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio waarschuwde omwonenden om uit de rook te blijven.