Bekerduel Hoek verplaatst naar zaterdag 19 augustus

Douwe Zeegers speelt komend seizoen bij HSV Hoek (foto: OZ)

ASWH en Hoek deden het verzoek bij de KNVB, die daarmee instemde. Voor beide ploegen was er ruimte om op zaterdag te spelen. Supporters uit Zeeland kunnen zodoende in het weekend naar Hendrik-Ido Ambacht rijden en hoeven niet op een doordeweekse avond kilometers te maken. De aftrap is hoogst waarschijnlijk om 14:30 uur.

Vlissingen komt wel gewoon op woensdag 23 augustus uit in het bekertoernooi. Zij spelen een uitwedstrijd tegen De Meern.