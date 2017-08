Met je hele hebben en houwen op vakantie

Aan de Veerse Dam ligt iedere zomer een aantal binnenvaartschepen. Normaal varen ze af en aan door West-Europa, maar nu hebben de schippersfamilies een paar weken vrij.

Schippersfamilie Kole uit Scherpenisse brengt de zomervakantie al jaren door aan de Veerse Dam. "Het is een heerlijke plek", zegt schipper Sjakko terwijl hij over het Veerse Meer kijkt. "In de morgen doe ik nog wat onderhoud aan het dek, zoals schilderen. Als mijn gezin dan wakker wordt, is het tijd voor vakantie."

Kwallen vangen

De kinderen vinden het heerlijk. "Ik kan hier zandkastelen bouwen, maar ook kwallen en krabben vangen", vertelt zoon Lucas enthousiast. De familie Kole ligt hier iedere zomer. "We zijn niet de enige trouwens." De andere schepen die er liggen, komen volgens Kole ook iedere zomer terug. Waar het schip na de vakantie heen vaart, is nog maar de vraag. "Dat is altijd weer een verrassing", lacht de schipper.