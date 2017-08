Van den Houten voor één jaar naar AFC

Thomas van den Houten Telstar (foto: Orange Pictures)

Dat is dus AFC geworden. "Het is een mooie club", zegt Van den Houten. "Ik werd twee weken gebeld door trainer Ton du Chatinier. Hij zei dat hij mij er graag bij wilde hebben. Ook Jack van Gelder belde me om te zeggen dat ik bij AFC kon gaan spelen." Van den Houten tekent een contract voor één seizoen bij de club uit Amsterdam.

Azerbeidzjan

In eerste instantie was Van den Houten op zoek naar een nieuwe profclub. Hij had aanbiedingen van clubs uit Azerbeidzjan en Cyprus, maar dat vond hij te ver weg. "Ik heb thuis een kleine en daar wil ik veel zijn. Ook wil ik dit jaar mijn studie afmaken. Dus die landen waren geen optie voor mij."

FC Dordrecht

In juli trainde Van den Houten nog wel mee bij FC Dordrecht, hij speelde zelfs in een oefenwedstrijd tegen het Regioteam Waardenburg. "Dordrecht was voor mij ideaal geweest, maar dat ging niet door. De technische staf, waaronder trainer Gérard de Nooijer, wilde mij er graag bij hebben. Maar technisch directeur Marco Boogers zag het niet zitten."

In Zeeland waren er ook nog opties voor de linksback. "Ik heb gesprekken gehad met GOES en Kloetinge, maar toen AFC kwam heb ik hen afgebeld. Niveau komt voor mij toch op de eerste plaats."

