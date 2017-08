Tocht naar Chatham nagebootst in 3D

FabLab Zeeland is een leer- en werkplek waar zowel jong en oud kunnen kennismaken met digitale fabricage. In het FabLab staan moderne, computergestuurde machines, zoals een 3D-printer, 3D scanner, vinylsnijder en een lasersnijder. Wereldwijd zijn er al meer dan vijfhonderd FabLabs die via een internationaal netwerk met elkaar verbonden zijn.

In het jaar 1667, voer de vloot van Michiel de Ruyter midden in de nacht door een ketting die de Medway afsloot. Dat is een zijrivier van de Theems. Bij Chatham liet Michiel meerdere Britse oorlogsschepen zinken. Ook enterden de Nederlanders de HMS Royal Charles, de trots en het vlaggenschip van de Engelse vloot, en namen het schip mee naar Nederland. De slag was een belangrijke in de Nederlandse geschiedenis. Het betekende een grote nederlaag voor Engeland waarmee Nederland toen oorlog voerde vanwege economische belangen. Nederland (Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden ) waren succesvolle handelaren en beheersten toen voor een groot deel de wereldzeeën.

Het eindresultaat, een schip in 3D (foto: Omroep Zeeland)

Leerzaam

Er waren tijdens deze Junior FabLab acht kinderen aanwezig die eerst het verhaal te horen kregen over de legendarische tocht naar Chatham. Daarna mochten ze allemaal een schip ontwerpen in een 3D tekenprogramma, waarna het werd geprint en hierdoor tot leven werd gewekt. Sommige kinderen vonden het tekenen in 3D lastig, maar met enige hulp ontstond er toch een schip dat leek op die van Michiel de Ruyter.