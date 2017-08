Solexduo haalt eindstreep met 1234 kilometer op teller

De kilometerteller aan het eind van de solexreis (foto: Omroep Zeeland)

140 km per dag

Volgens zoon Jordan (19) was het wel zwaar en vader Leo (49) zal blij zijn als hij weer in zijn eigen bed kan slapen. Maar onvergetelijk was het ook volgens het tweetal. Met hun solexen reden ze heel Nederland rond in 10 dagen. Ze legden meestal zo'n 140 kilometer per dag af en overnachten deden ze in een tent.

Onderweg maakten ze heel wat mee. De twee kregen een bekeuring van een boswachter op een plek waar de motor af moest en ergens in Groningen zijn ze een deel van hun vuile was verloren. De voertuigen trokken in heel het land veel bekijks, zo kregen ze vooral veel opmerkingen van mensen die zelf een herinnering hebben aan de solex.

Lees ook: