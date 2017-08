Hoek speelt gelijk tegen de profs van FC Dordrecht

Aaron Verwilligen in duel met een speler van FC Dordrecht (foto: Sjaak van der Salm)

Hoek was in de beginfase de betere ploeg en counterde al in de negende minuut naar de openingstreffer. Bram Leroy werd diep gestuurd door Rik Impens en faalde niet oog in oog met Dordrecht-doelman Renze Fij. FC Dordrecht, onder leiding van Gérard de Nooijer, had het lastig met de zaterdag-hoofdklasser. Niek van Sprundel (schot over) en Reguillo Vandepitte (schot gepakt door Fij) zorgden voor meer gevaar aan de kant van Hoek. Het was dan ook geen verrassing dat de ploeg van trainer Jannes Tant op een 2-0 voorsprong kwam. Van Sprundel, die al aardig op schot is in de voorbereiding maakte de 2-0 na 27 minuten spelen.

Eigen helft

FC Dordrecht maakte meteen daarna de aansluitingstreffer. Robert Mutzers, hij stond in de aanval omdat aanvallers Jafar Arias en Terence Groothusen geblesseerd waren, schoot hard binnen en maakte de 2-1. Dat was ook de ruststand.

Na de rust was het FC Dordrecht dat de klok sloeg. Tom Rosenthal was met een schot dichtbij de gelijkmaker, Denis Mahmudov schoot enkele centimeters naast de paal van het doel van Jordi de Jonghe en Mutzers mistte nog een 1 op 1 kans. In de 85e minuut kwam Dordrecht alsnog langszij. Gustavo Hamer, de Feyenoord-huurling die van alle Dordrecht-spelers veruit de beste op het veld was, scoorde van eigen helft de 2-2.

Voor Hoek zit de voorbereiding erop. Volgende week zaterdag speelt het voor de KNVB-beker een uitduel tegen ASWH. FC Dordrecht begint dan met een wedstrijd tegen Fortuna Sittard.