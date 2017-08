Kermis Zierikzee minder in trek

Verschillende kermisexploitanten vertellen dat het erg rustig is aan hun kraam tot nu toe. Zo kijkt de exploitant van de kamelenrace op woensdagavond rond een uur of acht tegen alleen maar lege stoelen aan, terwijl men een week geleden op de Visserijfeesten in Breskens nog vocht om een plaatsje. Ook op de draaimolen zit slechts één kind en de sneldraaiende bakjes van de Street Dance zijn nog niet voor een kwart gevuld.

Grotere attracties

Toch was het volgens de exploitant van de draaimolen 's middags wel druk bij zijn attractie, kleine kinderen willen volgens hem altijd wel naar de kermis. Maar ook hij zegt te zien dat door het gebrek aan grotere attracties de oudere kinderen wegblijven. Door de herinrichting van het

Havenpark is er tegenwoordig minder ruimte voor de kermis. Voor grote attracties is daardoor geen plaats meer.