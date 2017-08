Trainers Hoek en Dordrecht zijn het eens: 'Terecht gelijkspel'

"We speelden een hele goede eerste helft", zegt Hoek-trainer Jannes Tant. "We scoren twee goede doelpunten en konden goed meevoetballen met Dordrecht. Maar we geven de tegentreffer te makkelijk weg." Dat resulteerde in een 2-1 ruststand. "In de tweede helft moesten wij meer achter bal aanlopen en hadden zij het overwicht."

Voorbereiding is klaar

Voor Hoek is de voorbereiding nu gedaan. Met dertien nieuwe spelers begon Tant vier werken geleden met bouwen aan een team. Hij is tevreden hoe het nu gaat. "Ik ben best verbaasd hoe snel we er staan. Het is nog maar de voorbereiding en we mogen niet euforisch zijn, maar ik zie heel veel goede dingen en daar moeten we verder op bouwen."

Ook aanvoerder Reguillo Vandepitte vond dat zijn ploeg vandaag goed weerstand bood aan Jupiler League-club FC Dordrecht. "We hadden hem over de streep kunnen trekken, maar door een hele mooie goal van een hele goede speler wordt het toch gelijk." Over het teamproces is Vandepitte, twee voor de competitiestart tevreden. "We zijn echt aan het bouwen. Veel nieuwe spelers en dan is het toch even afwachten wat er precies komt, maar het valt allemaal mee. De werklust is er en kwalitatief is het ook goed."

Dordrecht-trainer Gérard de Nooijer denkt dat Hoek dit jaar een beter team heeft dan vorig seizoen. "Zeker de eerste dertig minuten speelden ze heel compact en kwamen ze er gevaarlijk uit dat deden ze prima." De Nooijer vond de uitslag terecht. "De goals die wij tegen krijgen, waren niet best verdedigd. Het was van onze kant in de eerste helft niet goed genoeg."

De Nooijer speelt zaterdag nog een oefenwedstrijd met Dordrecht tegen RKC. Volgende week begint de competitie met een duel tegen Fortuna Sittard.

