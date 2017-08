Margreet de Haan: Boeken hebben mij gered

Je bent in de race om de beste boekverkoper van Nederland te worden. Als ik het zeg, begin je al helemaal te stralen. Hoe komt het dat je zo intens veel plezier haalt uit het verkopen van boeken?

Boeken gaan over verhalen. En ik houd heel erg van verhalen. Over mensen, dieren, landen, allerlei soorten verhalen. Die verrijken mijn leven en ook dat van anderen. Verhalen doorgeven is het mooiste wat er is.

Wat betekenen boeken voor jou?

Ik voel heel veel voor boeken. Ik kan bijna wel zeggen dat boeken mij hebben gered. Als je een boek leest, dan ben je in een andere wereld. Door de dingen die je leest ben je beter in staat je eigen leven te relativeren. Bijvoorbeeld je eigen problemen of problemen om je heen. Je gaat er toch anders naar kijken omdat je zoveel verhalen leest. En daardoor kun je makkelijker dingen relativeren en met elkaar vergelijken.

Je zegt dat je zelf gered bent door boeken. Waar moest jij van gered worden?

Nou...dan heb ik het echt over mijn jeugd. Ik ben geboren en getogen in Zoutelande. Op zich hartstikke mooi. Maar er waren wel de nodige problemen in huis, in ons gezin. Dat was soms heel lelijk. Daar wilde ik aan ontsnappen. Dat deed ik door middel van het lezen van boeken. Om zo mijn eigen leefwereld toch mooier te maken. Het was niet allemaal ellende, maar er was best wel wat. En door het lezen van boeken kun je dat toch ontvluchten.

Welk boek was echt zo'n boek waarvan jij dacht: dit had ik nodig?

Dat was een boek van Yvonne Keuls: Het Verrotte Leven van Floortje Bloem. Dat is een heftig boek. Maar omdat het zo heftig was, relativeerde het mijn eigen omstandigheden thuis. En zo zijn er nog wel een aantal boeken. Ik las heel graag toch wel dramatische boeken, vanaf een bepaalde leeftijd. Dat doe ik nog steeds.

Wat was er zonder boeken van jou terecht gekomen?

Dat is een goeie vraag....Ik zou het niet durven zeggen. Maar ik denk dat boeken mij toch wel heel veel hebben geleerd. Als dat er niet was geweest, dan denk ik dat mijn leven er een stuk minder mooi had uitgezien

Margreet de Haan (links) (foto: Omroep Zeeland)

Wat is het geheim van een goede boekverkoper?

Ik denk dat je vooral ook van mensen moet houden, want je moet mensen ook in kunnen schatten. Dus als iemand binnenkomt en die vraagt om een goed leesboek, dan schat je die persoon toch ook een beetje in. Ook door middel van een aantal vragen. Maar je moet oprecht geïnteresseerd zijn in mensen om boeken te kunnen verkopen.

Wat gaat er door je heen als je een boek verkoopt?

Ik ben dan toch vooral bezig met: ga ik iemand blij maken met zo'n boek. Wat gaat er vervolgens met dat boek en met die persoon gebeuren? Het boek krijgt weer een heel nieuw leven. Dat is vooral wat er door me heengaat. Niet zozeer van 'oh ik heb weer winst gemaakt of omzet gegenereerd'. Maar vooral het doorgeven van die verhalen. Hoe ga je iemand blij maken?

Op 28 augustus wordt bekend of jij de beste boekverkoper van Nederland wordt. Hoe leef je daar naar toe?

Ach, dat is nagels bijten en haren trekken. Ik ben benieuwd hoe ik er tegen die tijd uitzie. Het is echt heel erg spannend. Ik merk dat het me toch wel heel veel doet.

Slaap je nog?

Ja, dat wel. Maar ik moet eerst een paar uur lezen voor ik in slaap val. Dat is geen straf.

Margreet de Haan nam twee jaar geleden boekhandel 't Spui over in Vlissingen. Zij en de havenstad vormen een bijzondere match. Luister hier naar een interview waarin ze haar liefde voor Vlissingen betuigt: