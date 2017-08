Zeeland wordt wakker: kermis, boekverkoper en oefenvoetbal

Aaron Verwilligen in duel met een speler van FC Dordrecht (foto: Sjaak van der Salm)

Oefenvoetbal

Hoek heeft woensdagavond in een oefenwedstrijd met 2-2 gelijkgespeeld tegen de profs van FC Dordrecht.

Margreet de Haan met haar dalmatiër (foto: Omroep Zeeland)

Boekverkoper

Margreet de Haan uit Vlissingen is genomineerd voor de titel 'beste boekverkoper van Nederland'. Er zijn nog vijf kandidaten over en de spanning stijgt nu de grote dag steeds dichterbij komt. De uitslag is op 28 augustus.

Verschillende kermisexploitanten vertellen dat het erg rustig is aan hun kraam tot nu toe. (foto: Omroep Zeeland)

Kermis

Het loopt tot nu toe niet storm op de kermis in Zierikzee. Sinds twee jaar is de kermis wat kleiner en is er minder ruimte voor grote attracties. Het lijkt erop dat het publiek daardoor minder geïnteresseerd is.

Vader Leo en zoon Jordan Blok rijden op de solex door Nederland (foto: Omroep Zeeland)

Op de solex

Vader en zoon Blok zijn weer thuis in Vlissingen. Afgelopen dagen baarden ze in heel Nederland opzien met hun solexen. Samen legden ze een ronde door het hele land af

Loodsboot vaart uit (foto: Danielle Hoondert, Vlissingen)

Weer

Wolkenvelden en wat zon wisselen elkaar af en vooral vanmiddag valt een lokale bui. Er waait een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen en het wordt maximaal 20 of 21 graden.