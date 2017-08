Nu vijf Zeeuwse kippenbedrijven getroffen door fipronil-crisis

Eieren (foto: Omroep Zeeland)

Bij de vijf bedrijven in Grijpskerke, Nisse, Schore, Nieuwerkerk en Yerseke was het bestrijdingsmiddel Dega-16 gebruikt van leverancier Chickfriend. Een middel waarin de fipronil oorspronkelijk niet in hoort te zitten. Omdat het giftige middel in de eieren werd aangetroffen, werden de bedrijven geblokkeerd door de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Landelijk is een vijfde van het totale aantal pluimveehouders getroffen.

Een van de getroffen Zeeuwse pluimveebedrijven, Ekoz in Schore, mag een deel van zijn eieren inmiddels weer verkopen. Het gaat volgens eigenaar Léon Jansen om de 432.000 eieren van vrije uitloopkippen die het middel fipronil niet in zich hebben. Voor 33.000 kippen bij het bedrijf geldt die blokkade dus niet meer. De 60.000 besmette kippen zijn nu op een speciaal dieet gezet, waardoor het giftige middel uit de kippen zou moeten gaan.

Veel bedrijven zetten hun kippen op een speciaal dieet, waardoor het giftige middel uit de kippen verdwijnt. Dat gaat niet overal. Bij J.C.P. Mol in Nisse was het fipronilgehalte in de kippen zo hoog dat 11.000 kippen geruimd moesten worden. Volgens Mol wil de NVWA eerst dat alle besmette kippen en eieren van zijn terrein zijn verwijderd, voor de NVWA hem goedkeuring geeft om andere eieren te verkopen.

