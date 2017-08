Snelle trein hakt Zeeland in tweeën

Passagierstrein nadert Goes (foto: Omroep Zeeland)

Bijna 1900 Zeeuwen hebben gisteren gereageerd op de oproep van Omroep Zeeland om hun mening te geven over de toekomst van het Zeeuwse spoor. Aanleiding is de discussie in de politiek over dit onderwerp. Volgens gedeputeerde Harry van der Maas ontkomt Zeeland niet aan de lastige keuze: je kunt met de trein niet op alle zes kleine Zeeuwse stationnetjes blijven stoppen en tegelijk een snellere verbinding verlangen. Dat laatste kan trouwens een half uur tijdwinst per dag opleveren.

Oostelijk-Zuid-Beveland

Inwoners van oostelijk Zuid-Beveland hebben hun standpunt al bepaald, lijkt nu. Dat is begrijpelijk als je in de dienstregeling van de NS ziet dat vier van de zes kleine stationnetjes daar langs het spoor staan: Kapelle-Biezelinge, Kruiningen-Yerseke, Krabbendijke en Rilland-Bath. Maar de keuze van de andere Zeeuwen is ook duidelijk: alle treinen van en naar de grote stations Goes, Middelburg en Vlissingen moeten steeds eerst langs deze stationnetjes en ze willen niet dat de trein daar telkens stopt.

Dit najaar nog begint de NS met een proef op het Zeeuwse spoor: een Intercity Spitstrein, naast de gewone trein die nog steeds op alle stationnetjes stopt. Die spitstrein stopt alleen nog maar in Goes, Middelburg en Vlissingen. Dat levert een tijdwinst op van een kwartier, voor wie dagelijks heen en weer gaat een half uur.

Succes

Op basis van de reacties van de Zeeuwen die aan de enquête hebben deelgenomen (weliswaar geen representatieve steekproef) zou je kunnen concluderen dat die spitstrein een succes wordt. De meeste mensen vinden het belangrijk dat die er komt, zelfs degenen die nooit met de trein gaan. Met name mensen die een paar keer per jaar of een paar keer per maand gebruik maken van het Zeeuwse spoor geven in meerderheid aan dat ze van plan zijn om op deze trein te gaan stappen.