Als alle parkeerplaatsen vol staan, pikt de boer een graantje mee

Bij strandovergang Noordduine, tussen Westkapelle en Domburg is een beperkt aantal gratis parkeerplaatsen beschikbaar. Omdat het een populair strand is loopt de parkeerplaats snel vol en parkeerden de strandgangers vroeger aan de beide kanten van de weg. Jacco Houmes was jaren geleden eigenaar van het strandpaviljoen Noordduine en zag dat er gevaarlijke situaties ontstonden. Toen hij een stuk weiland tegenover de parkeerplaats kon kopen, twijfelde hij geen moment.

Geen vetpot

Vanaf dat moment liet hij het weiland als overloopterrein fungeren en vroeg een kleine bijdrage voor het parkeren. Sinds een paar jaar heeft hij een slagboom staan zodat er geen parkeerwachter meer aanwezig hoeft te zijn. Hij zegt dat de parkeergelden leuk meegenomen zijn, maar dat hij er niet op binnenloopt.

Deze gemeentelijke parkeerplaats staat zomers snel vol (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Veere gedoogt grijze parkeerterreinen als die van Jacco Houmes. Dat wil niet zeggen dat iedereen zomaar een parkeerterrein kan openen. Voorwaarden zijn dat deze passen in het bestemmingsplan en de parkeerdruk zo hoog is dat het nodig is op die locatie. De gemeente kijkt ook of er geen overlast is voor de omgeving en de situatie verkeersveilig is.

Alleen onder voorwaarden

In het centrum van Sluis zijn ook enkele parkeerterreinen van particuliere eigenaren. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn deze er al zo lang dat niet te achterhalen valt hoe ze ooit tot stand zijn gekomen. Een parkeerplaats openen op een weiland mag ook daar alleen onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld in het geval van een evenement.

Bezoekers van Sluis maken zich niet druk om wie eigenaar van een parkeerterrein is, als het maar goedkoop is. En zo is het 'grijs parkeren' in Sluis gemeengoed geworden.