De Nooijer terug op trainingsveld bij Dordrecht

Bradley de Nooijer (foto: Omroep Zeeland)

De Nooijer werd enige tijd geleden uit de selectie van FC Dordrecht gezet omdat hij een te hoog vetpercentage had. De uitsluiting, door zijn trainer en vader Gérard de Nooijer, leek van tijdelijke aard. De bedoeling was dat hij weer zou aansluiten bij de selectie maar tot een terugkeer kwam het tot nu toe niet.



In de tussentijd was De Nooijer op proef bij MVV, maar tot een overgang naar de Limburgse club kwam het niet.

Volgens directeur Hans de Zeeuw van Dordrecht traint De Nooijer mee om zijn conditie op peil te houden. "Het is Bradley niet gelukt een nieuwe club te vinden. Hij heeft gevraagd of hij in afwachting daarvan zijn conditie op peil mag houden."



Op de vraag of De Nooijer nog terugkeert in de selectie van FC Dordrecht gaf De Zeeuw geen antwoord.