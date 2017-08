De Rijcke komt net tekort voor zege zwemtocht Domburg

Simone de Rijcke (foto: Omroep Zeeland)

Vriens kwam als eerste over de finish in 37.34'. Hij bleef Timo Dinkelberg uit Rozenburg voor, die 26 seconden na Vriens finishte.



Beste Zeeuwse zwemmer was Thijmen van de Beek uit Koewacht op de zesde plaats in 40.14'.



Bij de vrouwen werd het een spannende race tussen Amy van Lier uit Kaatsheuvel en Simone de Rijcke (foto) uit Hulst. Van Lier was met 40.04' zes seconden sneller dan De Rijcke.



De tocht over 3,6 kilometer was de eerste in een serie van vier. De volgende zeezwemtocht is tussen Westkapelle en Zoutelande (3,4 km) op woensdag 16 augustus.