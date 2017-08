N61 bij Sluiskilbrug afgesloten na ongeval

Rijkswaterstaat meldt dat de weg richting Zaamslag tot ongeveer 16.00 uur is afgesloten in verband met sporenonderzoek en bergingswerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via de sluizen in Terneuzen. Weggebruikers richting Hoek en West-Zeeuws-Vlaanderen kunnen gewoon over de brug.