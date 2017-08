Meest besproken huis Vlissingen verkocht

Het meest besproken huis in Vlissingen is verkocht. De Molenstraat 43 in Vlissingen kwam half juli in het nieuws toen de Telegraaf en het AD over het 'horrorhuis' berichtten. Op foto's is te zien hoe de woning is uitgewoond.

Het herenhuis stond voor 67.500 euro te koop op Funda. Door het niet alledaagse voorkomen, trok de advertentie veel aandacht op diverse nieuwssites. In de advertentietekst op de huizensite stond onder meer dat de bezichtiging op eigen risico was. Een groot deel van de foto's zijn inmiddels van de huizensite afgehaald. Gaat u er van uit dat u alles aan moet pakken." Advertentietekst "De koper realiseert zich daarvan ten volle de risico's en de koper aanvaardt daarmee de huidige bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand van het verkochte, te meer daar de verkoper geen enkele garantie kan geven", staat erbij. "Gaat u ervan uit dat u alles aan moet pakken." Het huis heeft twee weken te koop gestaan. De makelaar wil niet zeggen hoeveel het huis uiteindelijk heeft opgeleverd. Een van de foto's van het huis dat op Funda te koop staat (foto: Funda) Moet dat nou? Dat er veel belangstelling voor het pand was, merkten de bewoners in de Molenstraat ook. "Ik schrok me rot toen ik de foto's zag", reageerde een buurvrouw na alle media-aandacht. "Ik dacht: moet dat nou? In woon hier ook al dertig jaar, ik ken die man ook. De mensen in de buurt ook. Moet dat dan echt zo breed uitgemeten worden?" Lees ook: Buren 'Horrorhuis' geschokt over foto's op Funda