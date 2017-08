Voorarrest verdachte agent opgeheven

Het logo van de politie (foto: Politie)

In hetzelfde onderzoek is ook een 43-jarige man uit Zierikzee opgepakt op verdenking van drugshandel. Ook die man blijft een verdachte en ook hij zit niet langer vast. Volgens het openbaar ministerie waren er geen redenen om de twee langer in voorarrest te houden. Het onderzoek in de zaak gaat verder, maar het is nog niet duidelijk wanneer de verdachten voor de rechter moeten komen.

Verdenking

De politieman wordt verdacht van "schending van het ambtsgeheim" omdat hij vertrouwelijke informatie zou hebben doorgespeeld. Ook was de agent in het bezit van drugs en handelde hij in drugs. BIj het onderzoek zijn drie panden doorzocht.

