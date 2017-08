'Niet voor tere zieltjes!'

Boeken top 5 Margreet de Haan: Birk (foto: Omroep Zeeland)

1. BIRK - Jaap Robben

Dit boek heb ik op een zaterdagmorgen in één ruk uitgelezen. Rond 13.00 uur had ik het uit. En toen moest ik echt even een wijntje drinken, want ik was helemaal uit het lood geslagen. Het gaat over een jongetje op een eiland tussen Noorwegen en Schotland. Er staan maar drie huizen op dat eiland waarvan hun huis er één is. Hij woont daar met z'n ouders.

Op een dag gaat hij zwemmen met zijn vader. Hij gooit zijn voetbal in het water. Zijn vader gaat erachteraan en verdrinkt. Dan moet hij thuis aan zijn moeder vertellen wat er is gebeurd. Dat kan hij niet en hij probeert het zo lang mogelijk uit te stellen, maar hij ontkomt er niet aan. Vanaf dat moment ontstaat er een beklemmende relatie tussen die moeder en dat jongetje.

Het boek heeft een tragisch einde. Je leeft zo mee met het jongetje, dat later in het boek een jongvolwassene is. Je gaat echt van hem houden. Maar op het laatst moet je afscheid van hem nemen. Dat hakt er zó in. Het is zo mooi beeldrijk en poëtisch beschreven. Dit boek moet ik echt op nummer één zetten.

Boeken top 5 Margreet de Haan: Lolita (foto: Omroep Zeeland)

2. LOLITA - Vladimir Nabokov

Mijn nummer twee is een klassieker van Vladimir Nabokov: Lolita. Ook weer een dramatisch verhaal over de liefde tussen een jong meisje van twaalf en een oudere man. Totaal verboden natuurlijk, maar zo liefdevol....Je kunt je totaal inbeelden het het gaat. Zowel van dat jonge meisje als van die oudere man.

Het boek heeft een prachtige spanningsboog. Je wilt het gewoon uitlezen. Het is een geweldig boek.

Boeken top 5 Margreet de Haan: Vuurland (foto: Omroep Zeeland)

3. VUURLAND - Andreas Oosthoek

Op drie zet ik Vuurland, van de Zeeuwse schrijver Andreas Oosthoek. Dit boek heeft me ontzettend geraakt. Het speelt zich af na de Tweede Wereldoorlog en het is autobiografisch. Andreas Oosthoek heeft bij de Identificatiedienst gewerkt. Mensen die daarvoor werkten, hadden een gruwelijke taak. Na de oorlog moesten zij de lijken identificeren.

Niets word je bespaard in dit boek. Maar - ook omdat Andreas dichter is, het is zo mooi poëtisch beschreven. Maar ook heftig. Ik heb tijdens het lezen de nodige traantjes gelaten. Het speelt zich onder meer af in de duinen bij Dishoek. Daar speelde ik als kind, ook daarom spreekt het voor mij erg tot de verbeelding.

Boeken top 5 Margreet de Haan: Meester Mitraillette (foto: Omroep Zeeland)

4. MEESTER MITRAILLETTE - Jan van Toortelboom

Ook dit is een boek over de oorlog, de Eerste Wereldoorlog. Je kan zeggen dat Jan van Toortelboom een Zeeuwse schrijver is. Maar het is eigenlijk een Vlaming die in Zeeuws-Vlaanderen is gaan wonen. Het boek spelt zich af rondom Ieper.

Het boek begint meteen van bam! Met een hele heftige scéne...waardoor je meteen wilt verder lezen over hoe dat is ontstaan en hoe het afloopt. Het boek is heel beeldrijk geschreven, een heftig maar prachtig boek.

Boeken top 5 Margreet de Haan: Een Klein Leven (foto: Omroep Zeeland)

5. EEN KLEIN LEVEN - Hanya Yanagihara

Een Klein Leven is een behoorlijk dikke pil. Het is uiteindelijk een boek over vriendschap. De hoofdpersonen zijn vier mannen die samen optrekken. Eén van hen heeft een gruwelijke jeugd gehad. Hoe verder je leest, hoe meer je erachter komt hoe gruwelijk het is geweest. Het gaat ieder voorstellingsvermogen te boven. Tegelijkertijd weet je dat dit soort levens bestaan.

En dan wil je ook lezen waarom dat is, hoe het zo ver heeft kunnen komen en hoe dat ook lijdt tot de ondergang van zijn eigen leven. Die vier mannen hebben zo'n integere vriendschap, dat ik eigenlijk zou zeggen dat de moraal van het verhaal toch de vriendschap is. Dat is bemoedigend.