'Succes Culikaravaan te danken aan setting'

"Ik denk dat het succes van de Culikaravaan komt door de mooie plek, zo in het gras voor de molen en dicht bij de stad. Daardoor is het echt een Middelburgs feestje", vertelt organisator Bihi-Zenhou enthousiast.

Bihi-Zenhou heeft dit jaar de organisatie op zich genomen. Ondanks de populariteit van het evenement ziet hij het meer als een uitdaging dan een moeilijkheid. "Ik vind het leuke eraan dat we nu vooral aan het kijken zijn waar en hoe we het leuker kunnen maken voor de bezoekers", vertelt hij.

Muziek

Een van de aanpassingen die de nieuwe organisator heeft doorgevoerd is het live laten optreden van bandjes. Op die manier hoopt de Middelburger dat het festival afwisselender wordt. "Door de bandjes op te laten treden, wordt het alweer wat meer dan alleen het eten. Verder willen we in de komende jaren weer andere foodtrucks laten komen zodat het aanbod ook afwisselend is."

De Culicaravaan duurt tot en met zaterdag.