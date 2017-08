Zeeland zal ook aan de slag moeten tegen hittestress

Weerstation in Heinkenszand (foto: Omroep Zeeland)

In dichtbebouwd gebied zoals de dorpskern in Heinkenszand is het 's nachts bijvoorbeeld warmer in vergelijking met de temperatuur in de groene open wijk Westerzicht in Vlissingen. Dat is vastgesteld aan de hand van de gegevens die sinds begin dit jaar zijn verzameld op vijf plekken in Middelburg, Vlissingen en Heinkenszand. Daar is continu de temperatuur, luchtvochtigheid en windsnelheid gemeten.

Niet alleen het menselijk lichaam reageert anders bij hogere temperaturen. Ook in de openbare ruimte kan hitte problemen veroorzaken. Voorbeelden zijn bruggen die niet meer sluiten, bomen die eerder hun blad verliezen en een sterk gevoel van opwarming op pleinen en andere sterk versteende locaties.

Tot nu toe zijn dergelijke metingen vooral in stedelijke gebieden gedaan. Met de resultaten kunnen gemeenten wijken en buurten beter inrichten en klimaatbestendiger maken. Dat kan door onder andere meer groen aan te planten of waterplekken te creëren.

In november is het onderzoek afgerond.

