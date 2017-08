Je hoeft je dit weekend niet te vervelen: dit is allemaal te doen in Zeeland (foto: OZ)

In Zeeland is altijd wat te doen. Wij hebben evenementen, festival en uitjes die de moeite waard zijn om te bezoeken voor je op een rij gezet.

Culikaravaan - 10,11 en 12 augustus

Of je nu zin hebt in crêpes, een poke bowl, saté, Mexicaans eten of gewoon een bakje koffie; bij Culikaravaan in Middelburg vind je het allemaal. Het festival wordt dit jaar voor de derde keer gehouden en de locatie is onveranderd: bij de Seismolen aan de Baarnselaan.

Folkloristische dag 'de Burghse dag' - 12 augustus

Een gezellige dag in Burgh-Haamstede met alles erop en eraan. Met een parade in klederdracht, ringsteken en sjezenrijden rond de kerk, kinderspelen, treintje, oude auto's en legervoertuigen, paardendressuur, boerenmarkt en een braderie is er voor iedereen genoeg te doen en te zien. De dag wordt afgesloten met muziek in de tent en een vuurwerkshow.

KatoenXL - 12 augustus

[Instagram:https://www.instagram.com/p/BJDo_VuhyHK/]

KatoenXL is een festival op het Bleekveld in Goes. Je kunt er dansen op de muziek van onder anderen Erick E, Chris Rox en Tony La Porte. Bij de verschillende foodtrucks kun je genieten van hapjes en drankjes.

Boern'Dag - 13 augustus

Oude tijden herleven op deze topdag voor Oostburg. Altijd al alles willen weten over het boerenleven en hoe het er vroeger aan toen ging? Tijdens de Boern'Dag worden oude, gerestaureerde brommende tractoren tentoongesteld. Er zijn boeren aanwezig die je graag informeren hoe alles in zijn werk gaat. De boeren zullen ook het oude vlegeldorsen demonstreren.

Summer Fever met Friction and the Roots Drivers - 12 augustus

Vier de zomer op deze zaterdagavond bij strandpaviljoen de Boomerang met deze ultieme feelgoodband!

Benelux Kampioenschappen - 12 en 13 augustus

Op 12 en 13 augustus wordt de 46e editie van de Benelux Kampioenschappen gezeild op het Grevelingenmeer. De vertrekken vanuit de haven van Scharendijke. Watersport Vereniging Scharendijke, Koninklijke Watersport Vereniging De Kaag en Royal Yacht Club van België hebben deelnemers uitgenodigd uit verschillende klasses.