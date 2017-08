Aardenburg klaar voor EK handboogschieten

Staande wip is een discipline in het handboogschieten waarbij op een wip geschoten wordt, die op 28 meter hoogte staat. De schutters proberen door zoveel mogelijk kunstvogels van de wip te schieten zo veel mogelijk punten te behalen.

Sint Sebastiaan

Aan het EK doen teams mee uit Frankrijk, België en Nederland. Het is georganiseerd door het Handbooggilde Sint Sebastiaan uit Aardenburg en wordt gehouden bij hun clubgebouw aan de Herendreef. Zaterdag is het EK voor de jeugd en zondag is het de beurt aan de senioren.

Het Gilde van Sint Sebastiaan is omstreeks 1433 opgericht. Het gilde werd opgericht om de stad Aardenburg te beschermen tegen indringers van buitenaf. Op 13 juni 1983, ter gelegenheid van het 550- jarig bestaan, werd door Hare Majesteit Koningin Beatrix de koninklijke erepenning toegekend aan het Gilde.

