Boehlé bereikt hoofdtoernooi in Europese Tour

Voor het eerst in zijn carrière heeft beachvolleyballer Dirk Boehlé uit Hulst het hoofdtoernooi bereikt van een wedstrijd in de Europese Tour. Samen met zijn partner Steven van de Velde komt Boehlé morgen in de eerste ronde uit van het toernooi in Yantarny in Rusland.

Dirk Boehlé (foto: Beachvolleybal) Boehlé en Van de Velde speelden vandaag twee kwalificatiewedstrijden. Eerst werd met 2-0 van Dumec en Lenc uit Tsjechië. Daarna waren Boehlé en Van de Velde ook met 2-0 te sterk voor Myskiv/Kramarenko uit Rusland. We hebben de hele zomer gewacht op een kans om internationaal te spelen. Deze hebben we met beide handen aangegrepen , zo laat Boehlé weten. Morgen start het hoofdtoernooi in Yantarny. Boehlé en Van de Velde nemen het in de eerste ronde op tegen het als eerste geplaatste duo Sivolap/Velichko uit Rusland. Aan het hoofdtoernooi doen zestien koppels mee. Boehlé en Van de Velde zijn als zestiende geplaatst.