Leenhouts hoopt binnen twee jaar grootmeester te zijn

Koen Leenhouts behaalde vorige week in Dieren zijn eerste grootmeestersnorm. Bij het Open NK werd hij gedeeld eerste en alleen achter de komma verslagen door grootmeester Sandipan uit India. Dat resultaat was zeer verrassend voor de als negende geplaatste Zeeuw. "Ik had niet verwacht dat het zo goed zou gaan. Ik was een outsider, meer ook niet. Maar alles viel op zijn plaats."

Ik ben een goede speler, maar denk nog wel beter te kunnen worden." Koen Leenhouts

Leenhouts mag zich ondanks zijn eerste norm, nog geen grootmeester noemen. Daar heb je drie normen en een rating van boven de 2.500 voor nodig. Dat laatste heeft hij inmiddels al behaald. "En dat geeft mij vertrouwen dat die andere twee normen er ook wel zullen komen. Misschien niet direct bij een volgend toernooi, maar binnen twee jaar verwacht ik wel grootmeester te zijn."

Leenhouts heeft het afgelopen jaar heel veel toernooien gespeeld, maar gaat het nu rustiger aan doen om later vol voor de titel van grootmeester te gaan. "Ik wil meer gaan trainen om beter te worden. De toernooien daarna kan ik dan met meer motivatie beginnen en een sterkere basis. Ik ben een goede speler, maar denk nog wel beter te kunnen worden. Dat wil ik bereiken door meer te trainen", aldus de schaker die ook nog docent Nederlands is.

Grootmeester In het schaken is de titel grootmeester de hoogste die kan worden toegekend. Deze titel houd je ook voor het leven. Tot 1950 werd de term alleen informeel gebruikt, maar tegenwoordig zijn er duidelijke regels om grootmeester te kunnen worden. Om grootmeester te worden dient een schaker twee of meer grootmeesterresultaten te behalen in toernooien met in totaal minimaal 27 ronden. In de praktijk betekent dit dat drie grootmeesterresultaten nodig zijn.

Leenhouts houdt nog een mooi toetje over aan het Open NK in Dieren. Hij mag meedoen aan het Nederlands Kampioenschap waar slechts acht schakers strijden om de titel. "Het was voor mij een ambitie om daar ooit eens aan mee te mogen doen. Dat het nu gelukt is, is voor mij heel bijzonder." Op de landelijke rating staat Leenhouts 'slechts' op een 24e plek. "Ik zit dus best een eindje van die top 8 af en dat maakt het daarom ook extra speciaal om mee te doen, strijden met de beste acht spelers van Nederland."