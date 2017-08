Zeeland wordt wakker: Hitte, schaken en schieten

Meetapparatuur in Middelburg (foto: Waterschap Scheldestromen)

Hitte

Hittestress en hittevorming in Zeeland is ongeveer gelijk aan het algemene beeld in Nederland. Dat is na een half jaar meten de eerste voorzichtige conclusie van een onderzoek.

Lees ook:

Schaken (foto: Omroep Zeeland )

Schaakmat

Koen Leenhouts uit IJzendijke kan de eerste Zeeuwse schaakgrootmeester worden. De eerste stappen heeft hij al gezet: zijn rating is boven de 2.500 tijdens het Open NK in Dieren boekte hij een eerste grootmeestersnorm. Om de titel te mogen voeren moeten daar nog twee normen bij

Lees ook:

EK handboogschieten Staande Wip (foto: Omroep Zeeland)

Staande wip

In Aardenburg is dit weekend decor van een heus Europees Kampioenschap. De beste schutters op staande wip uit Frankrijk, België en Nederland nemen het tegen elkaar op met de Europese titel als inzet.

Lees ook:

Weerspiegeling van overdrijvende wolken in het water van een watergang bij Ritthem. (foto: Adri Joosse, Oost-Souburg)

Weer

De dag begint overwegend bewolkt en is er nog een kans op een regenbui. In de middag klaart het op en breekt de zon geleidelijk door. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 19 graden.