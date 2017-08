Nieuw plan moet Bruinisse hart teruggeven

Een artist impression van hoe het centrum eruit moet komen te zien. (foto: Gemeente Schouwen-Duiveland)

In het plan verhuizen een aantal winkels, komt er een aantal nieuwe winkels bij en wordt het pand waar de Rabobank eerst zat, omgebouwd tot gezondheidscentrum. In dat centrum moet ook een plek komen voor de bibliotheek. Het gezondheidscentrum moet het centrale punt worden in het vernieuwde dorpshart.

"Eindelijk kunnen de lege plekken in het centrum opgevuld worden", zei de opgeluchte dorpsraadvoorzitter Nico de Danschutter in Zeeland wordt wakker. De plannen zijn ontwikkeld in samenwerking met de dorpsraad, ondernemersvereniging en andere belanghebbenden.

De uitstraling van het centrum was De Dansschutter lange tijd een doorn in het oog. "Het centrum had veel weg van het centrum van Rotterdam vlak na het bombardement", zegt De Danschutter."Niemand weet nog waar het centrum is. Het komt regelmatig voor dat toeristen vragen waar het centrum is terwijl ze er midden in staan."

De plannen worden in september voorgelegd aan de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. Als alles volgens planning blijft verlopen, kunnen tegen het einde van het jaar de bouwvergunningen worden aangevraagd.