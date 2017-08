Appeloogst de kleinste in tien jaar

Appeloogst ziet er niet best uit (foto: Omroep Zeeland)

Ook de perenoogst heeft te lijden van de vorst. De slechtste oogst sinds 2012 wordt verwacht.

Voor de appeloogst ziet het er nog minder uit. Woordvoerder Rinus van 't Westeinde van de Zeeuwse fruittelers schat in dat, afhankelijk van het ras, bedrijven 50 tot 80 procent minder oogst hebben.

Bij vorst, zoals in een periode in het voorjaar, vriezen de openstaande bloemetjes kapot. Bij perenbomen komt het voor dat nog herstel plaatsvindt, bij appelbomen valt de bevroren bloesem eraf.

Het probleem in Zeeland is dat we niet beschikken over voldoende zoet water" Rinus van 't Westeinde, fruitteler

Beregenen

Van 't Westeinde denkt dat de schade in Zeeland groter is dan in de rest van het land. Fruitbomen kunnen namelijk beschermd worden tegen de vorst door te beregenen met zoet water. Maar in Zeeland is dat zoete water maar weinig voorhanden.

Omdat er bijna geen bedrijven zijn die volledig afhankelijk zijn van de magere appeloogst en omdat de prijs redelijk kan uitpakken denkt Van 't Westeinde dat 2017 voor fruittelers nog altijd een redelijk jaar kan worden.