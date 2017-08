Flamingo viert vakantie in Zeeuws-Vlaanderen

De flamingo vertoeft al een maand in natuurgebied de Zwarte Polder bij Nieuwvliet (foto: Facebook Strand Nieuwvliet )

De flamingo komt niet van nature voor in Europa, daarom gaat Schenk er vanuit dat de vogel is ontsnapt of is vrijgelaten door zijn eigenaar die het houden van de vogel niet meer zag zitten.

Hoewel de meeste flamingo's in kolonies leven, is dit een solitair beest die nog geen aansluiting heeft gevonden bij een groep soortgenoten. Schenk sluit niet uit dat in de toekomst alsnog gebeurt.

Geen actie

Hoewel het Zeeuws Landschap wel actieplannen heeft liggen over hoe om te gaan met dieren die niet van nature voorkomen in de Zeeuwse natuur, wordt deze flamingo met rust gelaten. "Hij heeft het naar zijn zin, anders had hij hier niet meer gezeten", volgens Schenk. "Flamingo's zijn wat dat betreft niet veel anders dan mensen, als er geen supermarkt in de buurt is, gaan we ook ergens anders boodschappen doen."

Zeeuwse kolonie

Het is niet de eerste flamingo die in Zeeland is gespot. Zo overwintert al decennialang een groep flamingo's in het Grevelingenmeer. Afgelopen winter bestond de groep uit vijftig vogels, waarvan zeven jonge dieren.

De groep komt naar het Grevelingenmeer, omdat het meer in Duitsland waar ze in de zomer verblijven in de winter bevriest. Het Grevelingenmeer kan niet bevriezen, omdat het bestaat uit zout water. Daarnaast bevalt Zeeland de flamingo's heel goed, omdat hier voldoende voedsel te vinden is, zoals garnalen, algen en schelpdiertjes. Het exemplaar in Nieuwvliet is ook bekend met het gebied in Duitsland, want de flamingo is daar vorig jaar geringd.

Het Zeeuws Landschap houdt de vogel in de Zwarte Polder de komende tijd wel in de gaten: "We schrijven het op in onze logboeken en op een dag zal er in staan dat de vogel gevlogen is", aldus Schenk.

