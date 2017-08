Vallende sterren! Meteorenzwerm dit weekend op hoogtepunt

De meeste vallende sterren zullen, als het weer het toelaat, te zien zijn in de nacht van zaterdag op zondag. Maar afgelopen nachten was ook al waar te nemen dat de meteorenzwerm overtrok. Klaas Jobse in Oostkapelle maakte al deze opnames:

Meteorietenregen

Volgens WeerOnline kunnen we 44 meteorieten per uur verwachten. Heel wat, maar wel minder dan afgelopen jaren, toen kon je gemiddeld 70 meteoren per uur spotten. Boosdoener is de maan: die verspreidt dit jaar veel storend licht. Hierdoor zijn de vallende sterren die wat zwakker licht verspreiden niet zichtbaar.

Perseïdenzwerm Elke zomer schiet de aarde door de Perseïdenzwerm, een wolk van stofdeeltjes die door de komeet Swift-Tuttle zijn achtergelaten. De stofdeeltjes komen in aanraking met de dampkring van de aarde en veroorzaken korte lichtstrepen aan de hemel, in de volksmond vallende sterren genoemd.

Beetje een open deur, maar als je veel vallende sterren wil zien, moet je een donkere plek opzoeken. Die hebben we in Zeeland gelukkig genoeg. De beste kijkplekken:

Strand & duinen

Als je dan toch midden in de nacht sterren gaat kijken, kan je net zo goed een sfeervolle plek opzoeken. En wat is er nou sfeervoller dan sterren kijken met het geruis van de zee op de achtergrond? De meeste Zeeuwse stranden en duinen zijn 's nachts donker genoeg om de vallende sterren goed te kunnen zien.

Er zijn ook genoeg andere donkere plekken in Zeeland. Kijk op dit kaartje waar in Zeeland het 's nachts goed donker is.