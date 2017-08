'M'n trippelstoel is mijn beste vriend'

De hulpmiddelen, of met een modern woord: gadgets, zijn voor de bijna 70-jarige Marianne de Roo uit 's-Heer Arendskerke een uitkomst. Ze is slecht ter been, maar kan door een aantal handige snufjes toch thuis blijven wonen. Met een trippelstoel, een soort hele wendbare bureaustoel op vier wielen, verplaatst ze zichzelf door het huis. "De trippelstoel is echt mijn beste vriend. Verder is de keuken en badkamer aangepast en heb ik een rolstoel, scootmobiel en krukken."

Niet vergoed

Een behoorlijke investering. En die spullen betaalt ze zélf. Van haar spaargeld. Want veel van de hulpmiddelen worden niet vergoed door de gemeente. Bovendien hoef je als je iets zelf betaalt geen formulieren in te vullen om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Marianne: "Het is een keuze die je maakt. Ik zie mezelf nog lang niet in een verzorgingshuis wonen."

De trippelstoel is mijn beste vriend." Marianne de Roo

De meeste ouderen doen een beroep op hun eigen spaargeld. Dat merken ze ook bij zorgwinkel Combi Comfort in Goes. Zij zijn een aantal jaar geleden een winkel begonnen voor de particuliere markt. Klanten kunnen direct bij de winkel terecht zonder een beroep te doen op een zorgverzekering of geldpotje van de gemeente.

"Ouderen moeten niet meer aankloppen voor wat extra geld voor een goede rollator. Die geldkraan is een aantal jaar geleden al dichtgedraaid. Dus betalen ze het zelf", zegt verkoopadviseur Cathrien Eversdijk.

Huis-tuin-en-keukengadgets

Niet alleen grote investeringen zoals een traplift, sta-opstoel of een rollator zijn te koop. Leveranciers storten zich tegenwoordig ook op de huis-tuin-en-keukenhulpmiddelen. Bestek wordt aangepast, er is een grijptang zodat bukken niet meer nodig is en ook om een fles open te draaien is er een oplossing. Marianne de Roo test de grijpstok, de flesopener en het aangepaste broodmes uit.

Cijfers

Het kabinet verlangt van ouderen en mensen met een beperking dat ze langer thuis blijven wonen. De vergrijzing slaat toe waardoor er meer vraag is naar een plekje in een verzorgingshuis, maar er is ook minder budget. In Zeeland is het aantal ouderen dat thuis blijft wonen in tien jaar tijd gestegen. Zeker onder de 85-plussers is er een grote toename. Dat aantal is namelijk met 45 procent gestegen.

Zeeuwse 85-plussers, thuiswonend - In 2006: 5970

- In 2016: 8648 Bron: CBS

Niet alleen door de bezuinigingen blijven ouderen langer zelfstandig. Er zijn ook veel ouderen die langer thuis willen wonen. Voor Marianne de Roo is dat ook een wens. "Met de aanpassingen in het huis hoop ik de komende jaren er tegen aan te kunnen. Zo kan ik blijven genieten met mijn man in dit huis."