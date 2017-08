Stunt Boehlé en Van de Velde in Rusland

Dirk Boehlé (l) en Steven van de Velde (foto: @beachvolleybal)

In de eerste ronde van het hoofdtoernooi waren Boehlé en Van de Velde met 2-1 te sterk voor het als eerste geplaatste duo Sivolap/Velichko. In de set waren Boehlé en Van de Velde kansloos met 21-12. Daarna kantelde de wedstrijd. Boehlé en Van de Velde waren in een spannende tweede set met 28-26 te sterk. In de derde en beslissende set werd het 15-12.



Het is een bijzondere prestatie voor Boehlé omdat hij nog nooit het hoofdschema van een toernooi in de Europese Tour had gehaald. Daar slaagde hij gisteren voor het eerst in.



In de tweede ronde spelen Boehlé en Van de Velde vanmiddag tegen het Letse duo Solovejs/Smedins.

