De Koeyer wint zilver bij EK dressuur

Jasmien de Koeyer (foto: Omroep Zeeland)

Duitsland won de gouden medaille met een score van 222.159 en was een maatje te groot voor de rest. Nederland werd tweede voor Zweden.



De Koeyer rijdt het EK met Esperanza en haalde een score van 72,263%. Goed voor de vierde plaats in het individuele klassement. "De draftoer was een van de meest verfijnde stukken die ik ooit hebben kunnen laten zien", zo laat De Koeyer weten via de website van de KNHS.



"Dat was een heel fijn gevoel. Ik genoot er echt van. We hebben er hard aan gewerkt om de draf van Esperanza nog beter te krijgen en dat is helemaal geslaagd. Voor de stap kreeg ik ook mooie punten. De galop voelde ook fijn aan. In de pirouette had ik haar meer moeten controleren. Ik ben gewoon mega-trots op Esperanza."

EK dressuur Young Riders

uitslag landenwedstrijd 1. Duitsland 222.159 2. Nederland 214.184 3. Zweden 211.159

De Koeyer is aan haar derde en laatste EK bezig bij de Young Riders. Volgend jaar stapt ze over naar de categorie U25, voor amazones onder de 25 jaar.