Draaimolens en andere kermisattracties, traditie in Goes

Frans de Zomer, de filmer, was van oorsprong een Belg. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtte hij naar Nederland en vestigde zich in Goes. Via mevrouw Van Dissel uit Goes kwamen films van hem bij ons terecht.

De kermis in Goes op de Grote Markt en rond de kerk duurt nog tot en met 17 augustus. Woensdagavond is er een groot vuurwerk.